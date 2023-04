Soudan : les déplacés racontent les violences

Témoins d’affrontements à Khartoum, les Soudanais qui ont fui leur pays pour se rendre à Wad Hamid dans le nord de l’Etat du Nil reviennent sur les violences dont ils ont été témoins en quittant leur pays natal

“Les combats ont été constants pendant près de trois ou quatre jours, c’était dur. Les bombardements et les tirs ont eu lieu jour et nuit, partout. Nous n’avions pas d’autre choix que de quitter Khartoum et de venir ici, dans l’État du Nil. En chemin, nous avons vu de nombreux cadavres le long de la route, des véhicules brûlés et des postes de police et de l’armée. Toute la route était comme ça jusqu’à ce que nous arrivions”, a déclaré Khalid Taj al-Sir, Soudanais ayant fui les violences à Khartoum.

Vendredi encore, des combats faisaient rage au Soudan et ce, malgré l’accord des forces rivales pour prolonger la trêve la veille. De nombreux pays s’efforcent d’organiser des évacuations massives de leurs ressortissants entre les tirs qui se poursuivent.

“Nous avons entendu le bruit des bombardements, des balles et des munitions, nous avons même entendu des tirs anti-aériens près de notre maison. Beaucoup de maisons ont été endommagées et détruites. Il n’y avait pas de pain et tous les magasins étaient complètement fermés. Il n’y avait ni eau, ni électricité. Nous souffrions vraiment. Les premiers jours, nous ne pouvions même pas sortir de chez nous.”, a expliquéNazir Qamar, enseignant soudanais ayant fui les violences à Khartoum .