Le coup de gueule d’Aliou Cissé à la CAF : « Ce n’est pas une bonne décision, ça n’aide pas la CAN »

En conférence de presse ce vendredi après la publication de sa liste, Aliou Cissé a lancé un coup de gueule envers la Confédération africaine de football (CAF). Le sélectionneur sénégalais a en effet pesté contre la décision de l’instance dirigeante du foot africain de faire jouer plusieurs sélections à 14 heures lors de la prochaine CAN en Cote d’Ivoire.

« Jouer à 14h, il n’y a aucun médecin qui vous dira que c’est bon pour la santé des joueurs. Il faut que la confédération africaine pense à ses joueurs là. Pour que la CAN soit belle il faut mettre les joueurs dans les meilleurs conditions. Il y a aucun entraîneur qui voudrait jouer à 14H. L’évolution ne peut pas être que sur les gradins et les hôtels. Il faut penser aux acteurs. D’autant plus qu’il y a des légendes dans cette confédération, des anciens joueurs. Ils ont eu à jouer sur le continent africain à 14h. Est-ce que on leur demande leur avis ? Je pense pas qu’ils seraient d’accord« , a déclaré le sélectionneur national.

« Aujourd’hui, je le dis, on ne peut pas être performant quand on joue à 14 heures. Je ne suis pas seulement dans cette situation là, il y a d’autres coachs, alors qu’on parle de la 3e grande compétition internationale après la Coupe du monde et l’Euro. Jouer à 14h, ce n’est pas une bonne chose. Et on passe de 26 joueurs à 23 joueurs dans la liste. Nous attendons une réponse de la part de notre confédération et des dirigeants », a ajouté Aliou Cissé en conférence de presse.