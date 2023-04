Le CESE, une institution chahutée…

Pour beaucoup de Sénégalais, le Conseil économique, social et environnemental est juste une institution de plus destinée à caser de la clientèle politique. Il a pourtant tout pour être un excellent levier de développement

Des quatre institutions que compte la République, c’est sans doute la plus instable. Dans un intervalle de moins de cinq ans, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) aura connu quatre présidents, soit en moyenne un peu plus d’un an pour chaque président.

Si la première présidente, Aminata Tall, a réussi la prouesse de passer environ sept ans à la tête de l’institution, aucun de ses successeurs n’aura réussi à atteindre la barre des deux ans de longévité. Alors qu’Aminata Touré a été nommée en mai 2019 pour être limogée en novembre 2020, soit 18 mois. Pour sa part, Idrissa Seck a été nommé en novembre 2019 pour être limogé après seulement 17 mois.

Il cède ainsi le poste à Abdoulaye Daouda Diallo, dont l’horizon semble être fixé à la prochaine Présidentielle, à moins que le régime actuel rempile et continue de le maintenir.

Ainsi, l’institution subit de plein fouet les soubresauts au sommet du régime. Ce qui pourrait être de nature à conforter ceux qui pensent que le Conseil économique, social et environnemental n’est en fait qu’un machin budgétivore dont la vocation principale serait de caser une certaine clientèle politique.

Membre de l’ancien CESE, Momar Ndao botte en touche les accusations : “D’abord, il faut savoir que le conseil est organisé de telle sorte que ce sont les commissions qui font le travail. Chaque commission présente son rapport en plénière et c’est la synthèse de ces rapports qui sera présentée comme le rapport général. Et les membres de ces commissions sont là ès qualités. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Il n’y a donc pas beaucoup de risques à ce niveau, par rapport à l’instabilité au niveau de la direction.’’

Selon lui, on ne peut pas réduire le CESE à une simple institution de plus avec pour vocation de recaser une clientèle. Pour lui, la loi instituant le conseil a déjà réglé le problème. D’abord, les conseillers sont issus des différentes organisations socioéconomiques. Lesquelles font des propositions au président de la République qui les entérine. “Il y a les personnes qualifiées désignées en fonction de leur expertise dans les domaines sur lesquels travaille le conseil. Tous les autres sont des représentants désignés par leurs propres structures. Et le président ne fait qu’entériner les choix de ces organisations qui sont représentatives de la société. Par exemple, si la structure a un représentant, elle propose deux noms au président qui va choisir entre les deux. Si la structure a deux représentants, elle propose quatre noms… C’est pourquoi on ne peut pas dire que c’est une institution clientéliste’’.