Au Soudan, alliés et ennemis peinent à choisir un camp

Dans les rues de Khartoum, la guerre pour le pouvoir oppose deux généraux. Mais en réalité de bien plus nombreux acteurs sont impliqués, car les deux camps ont tissé un réseau d’alliés – et d’ennemis – politiques, économiques et diplomatiques dans une région en plein chamboulement.

Le Soudan a de longue date été courtisé pour ses ressources et son emplacement stratégique sur la mer Rouge. Aujourd’hui, Russes et Emiratis ont la haute main sur les ports. Et surtout sur le sous-sol gorgé d’or, largement tenu, selon les experts, par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Leur patron, Mohamed Hamdane Daglo dit “Hemedti”, est depuis samedi en guerre contre le commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhane. Lors du putsch en 2021 les deux hommes avaient fait front commun pour évincer les civils du pouvoir, mais depuis des décennies ils ont chacun leurs propres alliés et sources de revenus.