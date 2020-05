Il est, encore, revenu à la charge. Après avoir réclamé un hélicoptère qui devait survoler des villes pour débarrasser le Sénégal du virus du Covid-19, donné « une semaine pour que le coronavirus disparaisse du souvenir des Sénégalais », le général de Bamba est encore revenu à la charge.

Cette fois-ci, il ne demande rien de moins que « le président Macky Sall (le) prenne au sérieux et (lui) donne un coup de main. « Ça, c’est un projet pour moi. J’en ai besoin. J’ai fait des choses pour Macky Sall et il doit me rendre la pareille. Ils ont collecté leur argent, je veux qu’ils viennent me voir et me donnent cet argent. » A déclaré Serigne Modou Kara qui a annoncé que c’est Serigne Touba la solution à cette maladie.

Désormais, il veut que l’Union européenne lui donne 2 milliards de F CFA pour qu’il débarrasse l’humanité de cette pandémie. « C’est le remède que le bienheureux -Serigne Touba- qui m’a indiqué, ce lundi. Et Macky Sall doit m’aider dans ce projet. Qu’on m’envoie dans les parties du monde où le mal est le plus présent et qu’on me regarde. Si c’était lui qui avait ce projet, moi j’allais l’aider« , a déclaré Serigne Modou Kara dans un enregistrement audio disponible sur Youtube.

En plus de l’argent, il continue de réclamer un avion pour mener à bien « sa mission. » Pour Serigne Modou Kara, les milliards de F CFA collectés dans le monde doivent être dépensés dans le combat contre le Covid-19. Et puisque lui, Kara Mbacké, a trouvé le remède, il a décidé de le vendre à 2 milliards. « Ensuite, j’amènerai cet argent pour la reconstruction de Touba. Parce que, s’ils ne font pas même si on arrive à bout de cette pandémie, une nouvelle pandémie viendra. C’est moi, Serigne Modou Kara qui vous le prédit« , a déclaré le guide mouride.