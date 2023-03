Hadjibou Soumaré sous contrôle judiciaire: Il rentre chez lui

Déféré ce matin devant le tribunal de Grande Instance de Dakar, l’ancien ministre de Abdoulaye Wade, Hadjibou Soumaré, est finalement rentré chez lui après avoir été placé sous contrôle judiciaire, a appris Kéwoulo.

Au moment où ces lignes sont écrites, l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade a quitté le tribunal de Dakar. Aprés sa rencontre avec le controle et un bref échange avec les juges, le dernier président sénégalais de la commission de l’uemoa a été inculpé de “diffusion de fausses nouvelle”, et placé sous controle judiciaire. Avec cette mesure plus que clémente pour la “diffusion de fausses nouvelles”, Haguibou Soumaré a été remis en liberté. Pour rappel, l’ancien Premier ministre avait été placé en garde à vue à la Sureté Urbaine ce jeudi suite à sa convocation par les policiers sur requisition du parquet.

Au prélable, dans une lettre ouverte, le successeur de Macky Sall à la primature avait demandé au chef de l’Etat, Macky Sall, s’il était vrai qu’il aurait offert “la somme de 12 millions d’euros à une personnalité politique française.” Sans la nommer, tout le monde a vu en cette “personnalité politique française” le portrait de Marine Le Pen, l’héritière et présidente du Rassemblement National, reçue en janvier par Macky Sall. Outré par cette question dirigée, le gouvernement a activé le parquet pour ouvrir une information judiciaire contre Haguibou Soumaré.