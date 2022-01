Le préfet de Dakar a décidé de sévir contre les motocyclistes de Dakar qui se mettent à transporter des personnes. Alors qu’ils s’étaient toujours limités à ne transporter que des courriers et des marchandises de petits volumes vendues en ligne, les embouteillages à Dakar comme les dernières grèves des transporteurs en commun ont ouvert bien des perspectives aux Jakartamens . Et a offert des opportunités aux motocyclistes communément appelés Thiak Thiak. “S’ils n’avaient pas été la pendant la grève des transporteurs, nombreux auraient été ceux qui n’auraient pas été à leur travail, ces jours-là. Des voyageurs qui auraient raté leur vols”, ont reconnu de nombreux Sénégalais rencontrés par Kéwoulo.

Si Lamine Diédhiou, livreur de produits vendus en ligne, a fait savoir que cette mesure d’interdiction ne le concernait pas, puisqu’il ne transporte pas des personnes, cette décision de l’autorité préfectorale est une bonne chose. “Parce que, si le conducteur est identifiable grâce à la plaque minéralogique de son engin et que les policiers peuvent tracer le conducteur et savoir qui a été transporté par qui et à quelle heure, alors ce serait une bonne avancée”. A fait savoir Lamine Diédhiou. Si Lamine Diédhiou insiste sur ce point, ces parce que, ces derniers temps, de nombreux cas d’agressions et de vols à l’arrachée ont été notés dans les rues de Dakar et imputés aux motocyclistes. «Quand je prends une moto ou que je dépasse une moto, je m’organise pour que mon téléphone ne soit pas apparent. Pour ne pas me le faire voler.» A déclaré Mohammed Nokho.