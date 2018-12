Société : démantèlement d’un réseau de trafic de visas à Nord-Foire

La Division des investigations criminelles (Dic) vient de mettre fin aux activités délictuelles d’un réseau spécialisé dans la fabrication de faux visas qui avait pignon sur rue à Nord-Foire. C’est ainsi que quatre individus, dont les clients étaient des Sénégalais, des Bissau-Guinéens, des Maliens et des Nigérians, ont été déférés le 18 décembre dernier.

Selon L’As, il s’agit de Matar N., N. Bèye, Guy M. et Loubaki D. Et les griefs soulevés par les redoutables limiers sont plus graves les uns que les autres : association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, infraction à la législation sur le séjour des étrangers au Sénégal et trafic de migrants.

La perquisition menée aux différents domiciles des suspects a permis de mettre la main sur 16 passeports ordinaires sénégalais, une trentaine de passeports étrangers (Bissau-Guinéens, Maliens, Nigérians…) et un important arsenal (scanner, imprimante, ordinateur…) qui servait à l’établissement de faux documents de voyage.