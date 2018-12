Dossier Karim Wade : les conclusions de l’Etat déposées à la Cedeao

La Cour de justice de la Cedeao ne devrait pas tarder à statuer sur l’affaire opposant Karim Wade à l’État du Sénégal qui a déposé, le mercredi 19 décembre, ses conclusions auprès d’elle dans le cadre de la procédure intentée par l’ancien ministre d’État. C’est ce que nous apprend Libération dans son édition de ce vendredi.

Pour rappel, les avocats du candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS) au scrutin du 24 février prochain avaient déposé, le 6 novembre dernier, deux requêtes devant la Cour de justice de la Cedeao.

Et ce fut pour demandent à la juridiction communautaire de « constater la violation par l’État du Sénégal du droit de M. Karim Wade de participer librement aux affaires de son pays, de dire que le droit de vote, le droit d’être électeur et éligible du requérant pour l’élection présidentielle de 24 février 2019 ont été violés mais aussi d’ordonner à l’État du Sénégal de rétablir immédiatement le nom du requérant sur les listes électorales en vue de l’élection présidentielle de 2019 et de lui délivrer une carte électeur« .