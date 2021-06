L’affaire du bisou équivoque effectué en pleine scène par les deux danseurs de Wally Ballago Seck, lors de son concert du 12 juin dernier, est en train de connaitre une suite judiciaire. A en croire des sources de Kewoulo, contrairement à ce qui a été dit hier – à savoir que tout serait parti d’une plainte de l’Ong Jamra et de Nittou Deug-, “c’est le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qui s’est auto saisi et a activé la Sureté Urbaine pour que Wally Seck et ses danseurs soient entendus.”

Forts de ses instructions, les policiers sont allés cueillir, chez eux, les deux danseurs pour les entendre sur le message qu’ils voulaient faire passer, en s’embrassant de la sorte devant un public non averti. Ensuite, leur patron, Wally Seck, a été convoqué. Entendu pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la police, Wally Seck a soutenu n’avoir pas vu le geste équivoque qui vaut leur convocation et audition. Et s’est dit étranger à toute tentative de faire accepter l’homosexualité par la société sénégalaise.

Comme lui, ses danseurs, qui se sont fendus en excuses, ont soutenu n’avoir aucune idée derrière le crane, en faisant ce satané geste qui a choqué l’ensemble du pays. Si, à l’étape actuelle de l’enquête, rien ne prouve que Wally Seck pourrait être celui qui a donné l’ordre à ses danseurs pour qu’ils fassent ce geste équivoque en pleine campagne de gay pride, les enquêteurs, eux, ont la conviction que le tumultueux passé de Wally Seck ne joue pas en sa faveur.

Toutefois, ils ont décidé de l’autoriser à rentrer chez lui, tout en lui faisant remarquer qu’il devait se mettre à la disposition de la justice. Si Wally Seck a pu passer la nuit chez lui, moins chanceux que lui, Amady Badiane et Ahmeth Thiou, eux, n’ont pas pu retrouver les leurs. Après leurs auditions, les enquêteurs leur ont notifié leur garde à vue et les ont placés dans des cellules différentes où ils ont passé la nuit. Ils seront extraits ce matin de ces cellules et auditionnés une fois de plus avant que le procureur de la République ne décide de la suite qu’il voudrait donner à l’affaire.