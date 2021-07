Affaire des danseurs de Wally Seck : Me Abdou Dialy Kane qualifie le réquisitoire trop sévère

​Jugés mardi pour outrage public à la pudeur et acte impudique, après avoir échangé un bisou sur scène, les danseurs Amady Badiane et Mouhamed Samb alias Ameth Thiou risquent deux ans de prison dont six mois ferme. Un réquisitoire que leur avocat qualifie de très sévère.

L’avocat des danseurs de Wally Seck, Me Abdou Dialy Kane, s’est montré très critique contre le réquisitoire du procureur lors du procès des danseurs de Wally Seck. Un réquisitoire qu’il juge trop sévère contre ses clients. « Je trouve que le réquisitoire du procureur est extrêmement sévère dans cette situation où mes clients n’avaient pas conscience de heurter la morale publique », a déclaré Me Abdou Dialy Kane dans les colonnes du journal Le Témoin.

Poursuivant, assure pourtant ne pas être inquiet. Car, dit-il, « en dépit de la sévérité du réquisitoire du ministère public, je suis convaincu que le Tribunal va rendre une décision qui sera comprise et acceptée de tous ».

Par rapport à la demande de sanction de l’avocat de la société, Me Kane rassure : « je n’ai pas peur par rapport à la peine qui a été demandée par le ministère public. Parce que je considère que l’élément important dans ce dossier consiste à voir si les prévenus, au moment de poser cet acte qui est aujourd’hui incriminé, avaient conscience qu’ils allaient heurter la morale publique. »

Selon l’avocat de la défense, c’est ça l’élément fondamental. Considérant que Amady Badiane et Ameth Thiou n’avaient pas conscience de heurter la morale publique en se donnant une bise sur la scène du Grand théâtre, Me Abdou Dialy Kane dit que leur acte n’avait aucune connotation sexuelle. « C’est la raison pour laquelle, j’ai espoir que le Tribunal va comprendre la défense en rendant une décision qui sera comprise et acceptée de tous », a fait savoir l’avocat des deux célèbres prévenus.