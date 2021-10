Société: A Ouest Foire, un automobiliste a t…ué un autre pour une question de priorité

C’est à une scène digne des Westerns qu’on assisté, hier vers 22 heures, les habitants de Ouest Foire, à Dakar. Comme en octobre 2016 quand le chauffeur Ousseynou Diop a, froidement, abattu Ibrahima Samb pour une question de priorité devant la station essence de Yoff, c’est au tour de Mamadou Ndiaye de signer son entrée dans la cour des meurtriers.

C’est, hier, vers les coups de 22 heures que l’homme a commis son crime en portant plus de 3 coups de couteau dans la région thoracique de son vis à vis avec qui il se disputait la priorité de passer dans le carrefour qui jouxte la pâtisserie restaurant Brioche Dorée de Ouest Foire. A en croire les premiers témoignages recueillis par Kéwoulo, “c’est à cause d’une priorité de passage que les deux chauffeurs sont descendus de leurs voitures respectives et ont commencé à s’insulter. Ensuite, l’un d’eux est retourné à sa voiture pour s’emparer d’un grand couteau qu’il a pris pour poignarder l’autre.”

Agé d’une vingtaine d’années, le poignardé se nommait Baye Ngaldou Ndiaye et est mort sur place et cela malgré la rapide intervention d’un passant qui a essayé d’arrêter l’hémorragie causée par les plaies. L’agresseur, Mamadou Ndiaye, âgé de 20 ans, a aussitôt démarré sa voiture et quitté le lieu de la commission des faits pour aller informer ses parents. Ensuite, alors que les gendarmes de la brigade de la foire sont intervenus pour faire le constat, ils ont appris que le meurtrier accompagné de sa famille était venu se constituer prisonnier à la brigade.

Ayant appris cette nouvelle, la famille de la victime s’est, elle aussi, rendue à la brigade de la Foire obligeant les pandores à prendre des mesures d’urgence pour parer à toutes les éventualités. Arrêté pour meurtre, Mamadou Ndiaye, qui est un de ces fils à papa qui roulent avec le véhicule de leur géniteur, a laissé entendre qu’au cours de l’altercation qui l’a opposé à Baye Ngaldou Ndiaye il a senti un des badauds lui faire la poche. “Quand on m’a volé mon téléphone, je me suis senti en danger. C’est à ce moment-là que j’ai vu des gens munis de couteaux autours de moi. Comme je me suis senti en danger, j’ai pris mon couteau et on a eu une altercation. C’est au cours de cette altercation que les coups sont partis.” A fait savoir Mamadou Ndiaye.