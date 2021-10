L’affaire Cheikh Niass du nom de ce compatriote décédé dans les urgences de l’hopital Aristide Le Dantec après son altercation avec un agent préposé à la circulation à Guédiéwaye Wakhiname Nimzatt est en train de connaitre des suites.

A en croire nos confrères de l’Obs, “le lieutenant de police Ahmet Béchir Ndiaye, chef du poste de police a été démis de ses fonctions“. Cette mesure est intervenue 48 heures après l’annonce du décès de Cheikh Niass dans les liens de la détention. Pour rappel, il avait été interpellé le jeudi 24 septembre 2021 par un policier en mission dans la circulation. Et le fonctionnaire avait exigé de l’homme qu’il lui présente la carte grise de son véhicule comme l’assurance. Mais, comme Cheikh Niass n’avait pas ces documents par devers lui il avait envoyé son fils chercher lesdits documents oubliés à la maison pendant que le policier, qui avait récupéré son permis de conduire était décidé à le conduire au poste de police de Wakhiname Nimzatt pour immobiliser le véhicule.

“C’est à ce moment-là que mon père est sorti du véhicule et a dit qu’il ne laisserait pas son permis entre les mains de n’importe qui. Ensuite, il a demandé au policier de lui donner son numéro de matricule. Comme le policier refusait de le lui donner, mon père s’est mis à le filmer. C’est à partir de cet instant-là que les altercations ont commencé et le policier a fait conduire mon père au poste où il a été gardé à vue.” A fait savoir le fils de la victime. Intervenu pour valider la garde à vue de Cheikh Niass, accusé “d’outrage à agent” mais aussi pour n’avoir rien fait pour empêcher le déferrement du mis en cause -en attendant que l’enquête dise si Cheikh Niass a été ou non torturé dans les locaux de la police-, le lieutenant Ahmet Béchir Ndiaye ne pouvait plus exercer les fonctions qui étaient siennes. Il a été envoyé à l’école de police.