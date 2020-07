Service des Mines: les lenteurs et le laxisme de la Directrice Mme Maguette décriés

Au Service des mines de Dakar, le concept « fast-track » lancé en grande pompe par le président Macky Sall n’est qu’un slogan. En tout cas, le « fast-track » est loin d’être une réalité dans cette structure publique dirigée par Mme Maguette Guissé. Il est vrai que dans les formalités relatives à la délivrance des nouvelles cartes grises et plaques d’immatriculation, Mme Guissé est créditée d’une gestion sobre et vertueuse. Par contre dans les opérations de mutation et d’immatriculation, la bonne dame est critiquée pour sa lenteur et son laxisme. Pour cause, elle aurait du mal à suivre le rythme de la Douane qui expédie entre 600 et 1.000 véhicules importés par jour. Pendant ce temps, Mme Guissé ne traite au maximum que 100 ou 150 véhicules et motos/jour. Pis, sur rendez-vous ! Comment un service public de masse censé recevoir quotidiennement des véhicules du Port de Dakar peut-il donner de longs et énervants rendez-vous à des usagers dont la plupart sont des Goorgorlous ?

Tiens ! Au Service des mines, les rendez-vous agaçants, c’est le malheur des petits transitaires et autres particuliers de « pauvres-types » (badolos). Par contre, s’étranglent opérateurs et employés du centre, les grands concessionnaires tels que Cfao, Carrefour-automobile, Renault, Ccbm-Automobiles et autres débarquent avec leurs véhicules sans signaler, ni klaxonner ! Du favoritisme, dénoncent nos confrères du journal Le Témoin.