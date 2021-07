Serigne Fallou Mbacké Dioumada : “Le code de la presse est un piège pour les journalistes”

La décision de ne pas laisser les musulmans aller à la Mecque pour les besoins du pèlerinage dans le souci de ne pas laisser la Covid-19 se propager, a eu l’heur de mettre en colère l’Imam de Darou Khadim, à Touba. En effet, pour Serigne Fallou Mbacké Dioumada, erreur ne pourrait être plus grande. “Cela ne fait que réduire les musulmans à leur plus simple expression et surtout va participer à affaiblir l’Islam.”

Serigne Fallou Dioumada de s’étonner que le monde n’a, pourtant, supprimé aucune de ses futilités au moment où les musulmans, dit-il, se mettent à renoncer à certaines de leurs activités religieuses les plus essentielles.

Toujours dans son “très attendu” sermon, le Mbacké-Mbacké se désolera de remarquer à Touba, la floraison des dahiras alors que l’heure est à la réunion des structures pour des actions plus concertées. “Ces dahiras ne servent qu’à donner des pouvoirs à des gens qui ne veulent pas être derrière les autres. Serigne Mountakha a donné le signal en actant la réunification des deux dahiras de Hizbut-Tarqiyyah.”