En 2017, la Senelec avait recruté des personnes qu’elle a formées et un protocole d’accord a été ficelé entre la société et ceux-là.

Le protocole stipulait que chaque année la SENELEC allait recruter parmi ce groupe. Mais de 2017 à aujourd’hui, le gap reste à être résorbé. C’est d’ailleurs les raisons qui ont abouti à la création du Collectif des ex-contractuels de la Senelec.

Parmi les 148 personnes formées, la Senelec n’en a recruté que 60 au cours des quatre dernières années.

Le Collectif, réuni en assemblée générale ce week-end à Mbour, invite les autorités sénégalaises, particulièrement le Directeur Général de la Senelec à résorber définitivement ce qui reste.

“Chaque année le dg intègre 15 personnes. Il en est à sa 4e intégration mais il reste encore. Nous ne sommes pas nombreux et je sais que M. Biteye peut résorber le gap. Nous lui tendons une fois de plus la main et lui demandons de nous aider à vivre dignement. Certains qui attendent encore prennent de l’âge et ils ont besoin de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille”, a soutenu Oumar Diouf, nouveau secrétaire général du Collectif .

Talla Dia, membre du Syndicat Unique des Travailleurs de l’Électricité (SUTELEC), chargé de revendications au niveau de la sous-section de Touba, invite le directeur général à venir en aide à ces pères et soutiens de famille. Il explique : “La direction n’a pas besoin de former pour le moment d’autres personnes. Car ce groupe est déjà opérationnel. Nous prions qu’avant la fin de l’année ce nombre soit resorbé“.