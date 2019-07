Sénégal vs Algérie : Les rappeurs, Booba et Médine, se chambrent

Le Sénégal et l’Algérie s’affrontent, ce soir au Caire, en Egypte, pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu. Les rappeurs, Médine et Booba, se retrouvent sur scène à soutenir les équipes adverses.

Médine égratigne

C’est au festival des vieilles charrues en Bretagne que ces deux rappeurs ont choisi de se chambrer. Médine a taquiné son « adversaire » à la fin du morceau KYLL, en affirmant son soutien à l’équipe algérienne et en faisant crier au public le célèbre slogan « One Two Three Viva l’Algérie ».

Réponse de Booba

Ce à quoi répond Booba qui s’adresse à son public, en lui demandant de l’excuser, car ce serait plus fort que lui (à l’image des supporters algériens qui ne peuvent pas s’empêcher de brandir le drapeau à n’importe quelle occasion).

Les drapeaux sénégalais et algériens brandis

Dans les hashtags de son post instagram où on peut voir la vidéo, il reprend le slogan de B2O pour le mettre à la mode algérienne “LaDZderieNestJamaisFinie”. Médine va même intervenir sur scène, muni du célèbre drapeau algérien, pendant le morceau de Booba « DKR » qui est un hommage à la capitale du Sénégal, Dakar. Le Duc de Boulogne ne va pas se laisser faire et va demander l’intervention de la “Sékirité” avant de brandir le drapeau sénégalais.

Tout cela est bon enfant et le message prédominant reste l’unité dans toutes circonstances, « Alger, Dakar c’est la Oummah », alors que le meilleur gagne et n’oublions pas ce n’est qu’un jeu !