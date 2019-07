Grand supporter des « Lions » et inconditionnel du ballon rond, Youssou Ndour ne s’est pas laissé raconter la finale entre le Sénégal et l’Algérie, qui se joue ce vendredi. Il a fait le déplacement au Caire pour supporter les vaillants soldats de Aliou Cissé. On le voit sur cette photo, dans le hall d’un hotel, avec Babacar Ngom, patron de Sedima.

