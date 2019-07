Sénégal vs Algérie : Alioum Alioum : Un arbitre expérimenté, avec six participations en CAN et une en Coupe du monde...

Un premier temps confié au sud-africain Victor Gomez,le sifflet de l’affiche est finalement revenu au Camerounais Sidi Alioum, arbitre du match d’ouverture. Le bilan des Lions avec lui est plutôt positif, avec notamment une victoire au stade international du Caire, qui accueille cette finale, face à l’Algérie.

Le Camerounais Sidi Alioum (37 ans) qui se voit certes offrir l’opportunité de diriger la prestigieuse finale, mais avec une grosse pression sur ses épaules, tant la moindre décision sera épiée, commentée et interprétée. Âgé de 37 ans et officier de l’armée de l’air du Cameroun, Sidi Alioum, également appelé Alioum « Néant » en raison d’une erreur que la FIFA avait faite sur son état-civil lors d’une rencontre internationale, est un arbitre très expérimenté (arbitre FIFA depuis 11 ans) qui a, à son actif, six participations en CAN (2012, 2013, 2015, 2017 et 2019) et une en Coupe du monde (2014).

5 cartons rouges en carrière, un bilan positif pour les Lions

Réputé clément, Aliou a distribué, durant toute sa carrière internationale (plus de 75 matchs), pas moins de 222 cartons jaunes, mais seulement 12 cartons rouges, dont 5 en expulsions directes. Cette année, en Egypte, il tenu le sifflet lors du match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe (1-0), mais également pour le choc Maroc – Côte d’Ivoire (1-0) et le quart de finale Madagascar – Tunisie (0-3), distribuant un total de 4 cartons jaunes pour zéro expulsion.

En 2017, il avait dirigé le match Tunisie – Sénégal, remporté par les Lions (2-0) tandis qu’en 2012, il était au sifflet du match Zambie – Sénégal, perdu (2-1). En éliminatoires de Coupe du monde, il a également dirigé la rencontre Sénégal – Angola (1-1) en 2013 et enfin en éliminatoires de CAN, la victoire (1-0 du Sénégal, en Egypte, en 2014… au stade international du Caire rapporte emedia.sn