L’industrie du jeu en forte croissance: Le Sénégal un pionnier en la matière

Le développement numérique de l’Afrique bénéficie dernièrement de l’essor d’un secteur économique en pleine croissance : l’industrie du jeu. Situé à l’extrême ouest du continent africain, le Sénégal est récemment devenu pionnier en la matière, grâce à l’association de l’ambassade de France au Sénégal avec le célèbre studio de jeux Masseka. Ce nouveau partenariat signe l’expansion de l’industrie du jeu à l’échelle du continent, et permettra peut-être au Sénégal de rivaliser avec le Nigeria dans la domination de l’industrie du jeu en Afrique.

Ces vingt dernières années, le continent africain a connu l’un des taux d’adoption numérique les plus rapides au monde. Les nouvelles technologies ont ouvert des portes encore inexplorées en Afrique. Au Sénégal, un pays où la culture du jeu et notamment des jeux de casino est déjà bien ancrée, il n’est donc pas étonnant que l’industrie du jeu prenne un nouveau tournant.

Au vu de la croissance rapide de l’industrie du jeu en Afrique, l’établissement de ce nouveau centre de jeux permettra au Sénégal de maintenir sa position sur un marché prometteur et en pleine expansion. L’Ambassade de France au Sénégal a également indiqué que cet investissement permettra de financer un projet hybride : le nouveau centre de jeu servir à la fois d’incubateur et de studio de développement. Son objectif ? Faire en sorte que le Sénégal devance le Nigeria, son principal conncurent dans le secteur du jeu

En 2022, le Sénégal a lui aussi été l’hôte d’une compétition d’E-sports qui a rassemblé plus de 400 passionnés du continent et d’ailleurs, professionnels et amateurs. Un événement qui en dit long sur le potentiel du pays dans le secteur du jeu, qui a ouvert de nouvelles opportunités et qui a amené les jeunes générations à assumer pleinement leur intérêt pour un domaine qui ne cesse de prendre de l’ampleur à travers le monde.