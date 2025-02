Senegal: Macky Sall défie le nouveau régime : " Je n’ai peur de rien''. 

Interrogé par Jeune Afrique, l’ancien président sénégalais Macky Sall a fermement rejeté les accusations de falsification des finances publiques portées par le Premier ministre Ousmane Sonko.

« Je réfute totalement ces allégations. Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec nos partenaires, et chaque année, la Cour des comptes a validé les finances de l’État. Il est absurde de prétendre aujourd’hui que tout était faux »« J’ai découvert ces annonces en même temps que tout le monde, par la bouche du Premier ministre. À aucun moment, on ne nous a demandé notre version des faits…La dette extérieure est, par nature, traçable. Elle est contractée auprès d’institutions multilatérales ou d’États partenaires et transite par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il est donc impossible de la dissimuler» a dénoncé Macky Sall.