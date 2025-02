Dans une note adressée aux ministres de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, un parent d’élève, du nom de de Xalil Gueye dénonce la persistance des pratiques du « sabar » et du « simb » dans les établissements scolaires et universitaires, malgré une interdiction formelle en vigueur depuis juin 2024, en raison de “comportements jugés obscènes lors des activités du gouvernement scolaire”.

Tout en reconnaissant l’importance des espaces d’épanouissement pour les élèves et étudiants, le parent d’élève insiste sur la nécessité de préserver les valeurs culturelles et morales. “L’école, en tant qu’institution d’excellence, doit avant tout être un lieu de renforcement des principes éthiques, civiques et académiques”, plaide-t-il.

Il appelle ainsi les autorités à prendre des mesures « appropriées » pour faire respecter l’interdiction et garantir que ces événements ne dénaturent pas l’environnement éducatif. Une démarche qui, selon lui, s’inscrit dans l’axe 3 du référentiel de politique publique « Sénégal 2050 », dédié au capital humain et à la justice sociale.