Sénégal : l’État retire les licences 5G de Yas et Expresso

Plus de vingt-quatre heures après la révélation du site Techobservateur.sn annonçant le retrait des licences 5G attribuées à Yas Sénégal et Expresso Sénégal, aucune réaction officielle n’a encore émané ni des opérateurs concernés, ni de l’ARTP, ni du ministère en charge des Télécommunications.

Ce retrait surprise, qualifié de « coup de théâtre » dans un secteur en mutation rapide, serait motivé par des irrégularités constatées dans la procédure d’attribution des licences, selon des sources proches du dossier. Un recours introduit par un autre opérateur aurait mis en lumière des manquements graves, poussant les autorités à faire marche arrière.

Une commission spéciale aurait été mise en place pour revoir les conditions d’attribution et lancer de nouvelles discussions avec les opérateurs du marché, dans le but d’assurer un processus plus équitable et juridiquement solide.

D’après le quotidien “Le Quotidien” qui donne l’information, ce revirement remet en cause le calendrier du déploiement de la 5G au Sénégal et interroge sur la gouvernance du New Deal Technologique, censé incarner rigueur et souveraineté dans le numérique.