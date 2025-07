Le Sénégal vient de franchir une étape majeure dans sa marche vers les étoiles. Ce jeudi, au siège de la NASA à Washington, le président de l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES), Maram Kairé, a annoncé une nouvelle historique : l’adhésion officielle du Sénégal aux Accords Artemis, faisant du pays le premier État africain francophone à rejoindre ce cadre international, et la 56e nation signataire.

Maram Kairé, exprimant « un honneur immense, une fierté incommensurable » d’avoir signé ces accords aux côtés de la NASA – National Aeronautics and Space Administration.

La cérémonie, marquée par la présence de Brian Hughes, Chief of Staff de la NASA, et de l’ambassadeur du Sénégal à Washington, son Excellence Abdoul Wahab Aidara, a permis de mettre en lumière la vision du Président Bassirou Diomaye Faye pour le développement du secteur spatial sénégalais. Une ambition affirmée qui vise à faire du pays « un acteur dynamique du secteur spatial ».

Selon Maram Kairé, cette signature symbolise plus qu’un simple partenariat : « Signer les accords Artemis signifie explorer de manière pacifique et transparente, garantir un accès illimité aux données scientifiques dont toute l’humanité peut tirer profit, et développer les meilleures pratiques pour mener des activités d’exploration spatiale dans l’intérêt de tous. »

Une nouvelle ère de collaboration s’ouvre ainsi entre l’ASES et la NASA. « Ce fut un réel plaisir d’avoir longuement échangé avec Brian Hughes et ses équipes pour définir le cadre de collaboration », a-t-il conclu, avant de lancer un appel à l’optimisme : « Ensemble, faisons du Sénégal une nation spatiale ! »