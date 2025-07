APR: Voici les nouvelles nominations effectuées par Macky Sall

Crise des greffiers : l’APR appelle à un règlement immédiat

Le SEN a interpellé le Garde des Sceaux sur l’urgence de répondre aux revendications des greffiers en grève, jugeant leur mouvement légitime. Il appelle à l’ouverture immédiate de négociations avec l’Entente SYTJUST-UNTJ, soulignant les conséquences graves de cette crise sur les droits des citoyens et le bon fonctionnement de la justice.

Libertés et justice : des inquiétudes fortes exprimées

L’APR s’inquiète d’une instrumentalisation de la justice et appelle les magistrats à rester fidèles à leur serment. Le parti réclame la libération de plusieurs personnalités détenues qu’il qualifie de « prisonniers d’opinion », dont Moustapha Diakhaté, Assane Diouf, et l’homme d’affaires Tahirou Sarr.

Pastef ciblé : insultes, dérives et soupçons de collusion avec le MFDC

Le SEN dénonce ce qu’il qualifie de « culture de l’insulte » entretenue par le parti Pastef et s’alarme d’informations faisant état de contacts entre ce dernier et des responsables du MFDC. Il exige des clarifications du gouvernement pour réaffirmer l’unité nationale et l’intangibilité des frontières du Sénégal.

Parti : dénonciation des poursuites contre des responsables

Le parti critique les poursuites judiciaires visant plusieurs de ses cadres, dont Farba Ngom, Mansour Faye ou encore Ismaïla Madior Fall, estimant qu’il s’agit d’une « prise d’otage politique ».

Réorganisation interne : Macky Sall nomme de nouveaux responsables

Dans le cadre de la réorganisation du parti, le président Macky Sall a procédé à plusieurs nominations, parmi lesquelles :

Pape Malick Ndour à la tête de la Convergence des Cadres républicains (CCR) ;

Aminata Guèye à la Chambre des Élus républicains ;

Hamidou Anne à la Cellule Analyses et Prospective (CAP).

De nouveaux porte-paroles adjoints ont également été désignés, notamment Papa Mahawa Diouf, Mame Marieme Thiam Babou, Mame Guèye Diop et Saourou Sène.