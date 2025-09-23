Sénégal : la direction de l’Emploi délivre des certificats de chômage

La Direction de l’Emploi du Sénégal a publié un communiqué ce 23 septembre 2025 pour informer le public des formalités à remplir pour obtenir un «Certificat de chômage ».

Le document précise les pièces à fournir pour constituer le dossier. Il s’agit : d’ « une photocopie de la pièce d’identité nationale, une déclaration sur l’honneur légalisée, une demande manuscrite adressée au Directeur de l’Emploi, un certificat de Résidence, une procuration pour les personnes représentées ».

La Direction de l’Emploi demande aux usagers de s’assurer que leur dossier est complet avant de le déposer