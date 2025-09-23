Cérémonie de remise du ballon d’Or 2025: Voici le classement complet

La cérémonie du Ballon d’Or “France Football” a lieu lundi au théâtre du Châtelet, à Paris. L’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a remporté le trophée devant Lamine Yamal (Barcelone) et Vitinha (PSG).
Découvrez le classement complet
1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG)
2e : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)
3e : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)
4e : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)
5e : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)
6e : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)
7e : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)
8e : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)
9e : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG puis Manchester City)
10e : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)
11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)
13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, puis Arsenal)
16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)
18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)
19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)
20e : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)
21e : Serhou Guirassy (Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund.)
22e : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool.)
23e : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid.)
24e : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG.)
25e : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan.)
26e : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City.)
27e : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal.)
28e : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool.)
29e : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen puis Liverpool depuis juin 2025.)
30e : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif voire attaquant. Bayern Munich.)