Dakar et Thiès restent sous couvre-feu pour 8 jours

Comme le lui permet la loi, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, vient de proroger les mesures restrictives prises depuis le 6 janvier. D’une durée de 12 jours, les mesures exceptionnelles qu’autorisent l’état d’urgence sont terminées hier soir. Et ce jour, ‘est un nouveau décret qui est tombé permettant à l’exécutif de continuer à imposer ses mesures.

Les régions de Dakar et de Thiès restent sous couvre-feu, de 21 heures à 5 heures du matin. Et ces mesures prises le 6 janvier dernier continuent d’être valables pour une durée de 8 jours encore. L’annonce a été faite sur la RTS, la radiodiffusion nationale, par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome. Il a précisé que ces décisions seront mises en œuvre par les gouverneurs de Dakar et de Thiès, en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur l’état d’urgence et l’état de siège prévue demain.