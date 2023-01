Sénégal – Basket : La saison lancée avec le tournoi des 4 grands (Filles et Garçons)

C’est la reprise dans le Basketball. La saison 2022-2023 démarre le week-end prochain soit presque un mois après la fin des deux tournois de montée en D1 (Garçons et Filles). Une situation qui sera très compliquée pour les clubs promus qui n’auront pas le temps de se reposer ni même de se préparer. Du côté de la Fédération sénégalaise de Basketball, on évoque un calendrier international très chargé.

« Cette saison, nous avons un calendrier international très chargé avec les éliminatoires de la Coupe du monde (24-26 février), la Basketball Africa League (11-21 mars), l’Afrobasket féminin (28 juillet-6 août) et la Coupe du monde masculine (25 août-10 septembre). Donc, il faut tout caler et respecter le calendrier national pour finir la saison au plus tard le 31 juillet, en s’offrant une marge jusqu’au 13 août », a expliqué Me Babacar Ndiaye dans un entretien accordé au quotidien Record et exploité par Senego.

De son avis, tout doit être boucler pour permettre à l’équipe nationale féminine de se préparer et éventuellement à celle masculine en vue d’une qualification à la Coupe du monde. « De ce fait, on doit impérativement démarrer le 21 janvier pour finir la phase aller avant le 18 février. J’invite les clubs à prendre leurs dispositions pour un démarrage effectif du championnat le 21 comme retenu lors de la dernière réunion de Comité directeur et avec les clubs de National 1 », conclut le président de la FSBB.

Un tournoi des 4 grands pour annoncer le début de la saison. Cette compétition démarre ce samedi avec de belles affiches. « Nous avons décidé d’organiser une fête du basket ce week-end avec les tournois de 4 grands. Douanes-JA, ce sera une belle affiche au regard des recrutements effectués. Il y a aussi DUC-USO. Chez les dames, on aura DUC-SLBC, un duel entre deux rivaux. Enfin, DBALOC sera aux prises avec Ville de Dakar. Je pense que les affiches sont alléchantes », a-t-il indiqué.