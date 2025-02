Sénégal 4.0 : Une vision stratégique pour un leadership numérique africain

Le directeur de cabinet du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Mamadou Seck, a dévoilé ce lundi, lors du lancement, les quatre axes du News Deal Technologie, la nouvelle stratégie numérique du Sénégal pour la période 2025-2034.

Mamadou Seck explique que chaque axe se décline en 4 Orientations Stratégiques (OS), visant à propulser le Sénégal dans l’ère du numérique.

Axe 1 : Souveraineté numérique

Garantir l’indépendance technologique du Sénégal en renforçant la protection des données, la cybersécurité et la résilience des infrastructures stratégiques.

Axe 2 : Digitalisation des services publics

Moderniser l’administration en dématérialisant les services, simplifiant les démarches administratives et améliorant l’expérience utilisateur pour un accès plus fluide et efficace.

Axe 3 : Développement de l’économie numérique

Accélérer la transformation économique en stimulant l’innovation, l’entrepreneuriat technologique et l’investissement dans les secteurs stratégiques du numérique.

Axe 4 : Sénégal, leader africain du numérique

Positionner le Sénégal comme une référence continentale en matière de numérique, en développant un hub technologique et en renforçant son rôle de moteur de l’intégration numérique africaine.