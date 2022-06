Sédhiou : Le préfet dément d’avoir interdit la marche de l’opposition

J’ai pas reçu, je dis bel et bien jamais, une demande de marche de la coalition de Yewwi Askan Wi (YAW)/WALLU pour le 29 juin 2022″.La précision est de la madame le préfet de Sédhiou qui réagit ainsi à la conférence de presse que cette coalition de l’opposition du département de Sédhiou a tenu cette après-midi en lieu et place de la marche de demain qui, selon Youssouph Biaye, chargé de la communication que cette manifestation n’est pas autorisée puisqu’on leur avait servi comme réponse qu’ils ne sont pas dans les délais. Des propos tenus en par l’autorité préfectorale qui persiste et signe que cela relève du faux et rien que du faux.

