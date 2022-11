Sédhiou : Bradage des produits agricoles dans les loumas (marchés hebdo)

La lutte contre la pauvreté en milieu rural a encore de beaux jours devant elle. En effet, les produits commerciaux issus de l’agriculture, sensés améliorer le quotidien des agriculteurs, sont bradés dans les marchés hebdomadaires faute de magasins de stockage.

La banane, la pastèque, le maïs, le mil et surtout le l’arachide sont échangés à de vils prix suivant les besoins des paysans. Cet écoulement des produits agricoles en un temps record renforce le seuil de pauvreté des agriculteurs qui, faute de pouvoir stocker leurs productions pour attendre les prix compétitifs, vendent tout à la sauvette.

C’est dans l’optique de sauver le monde paysan de cette situation défavorable à l’économie rurale que les autorités administratives, au cours d’un comité régional de développement ( CRD) ont lancé l’organe de régulation du système de récépissé et d’entrepôt de marchandises au Sénégal et le programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage pour valoriser les produits agricoles et issus de l’élevage d’une part et de limiter les pertes post agricoles d’autre part.

Il s’est agi de sensibiliser les acteurs, de rendre fonctionnels les magasins déjà construits, d’en construire d’autres dans chacune des communes de la région. Ce qui, selon Idriss Jules Diallo, directeur de l’organe de régulation, permettra aux transformateurs et aux commerçants de trouver dans les magasins à temps plein une marchandise de qualité et le tonnage attendu.

Cette lutte contre le bradage des récoltes permettra également aux paysans de valoriser leurs produits et de réguler leurs activités commerciales.