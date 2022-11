Trafic de faux billets : Une saisie de 905 millions de francs cfa effectuée hier par la douane !

Décidément le faux monnayage est devenu pratique courante au Sénégal. Aussi, ce vendredi, la douane sénégalaise a encore frappé à la porte des faussaires. C’est spécifiquement le groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (GPR) des douanes sénégalaises qui a fait une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 905 000 000 de francs CFA. Ladite saisie est en effet, le fruit d’une opération menée à Thiès puis à Dakar.

La saisie porte sur 05 blocs au total, dont 03 en Euros, 01 en CFA et 01 en dollars US pour une contre valeur estimée à 900.000.000 frs CFA. Dès les premières auditions, les faussaires ont déclaré agir pour le compte d’un fournisseur basé à Dakar. Une perquisition chez le présumé fournisseur est aussitôt organisée avec l’accord du procureur de la république de Thiès et l’appui de la Section de Recherches de la Gendarmerie.