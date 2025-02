Mahmoud Ali Youssouf à la tête de l’Union africaine : un mandat sous haute tension

Lors du 38ᵉ sommet de l’Union africaine, tenu les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, les chefs d’État du continent ont porté leur choix sur Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, pour présider la Commission de l’Union africaine (UA). Son élection, qui s’est déroulée le samedi 15 février, a nécessité sept tours de scrutin, au terme desquels il a obtenu 33 voix sur 49.

À 59 ans, Mahmoud Ali Youssouf succède à Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat prendra fin le 15 mars 2025. Diplomate chevronné, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, après avoir exercé en tant qu’ambassadeur en Égypte de 1997 à 2001. Fort de trois décennies d’expérience diplomatique, il a joué un rôle central dans la gestion de nombreuses crises régionales et dans le renforcement des relations internationales de son pays.

La candidature de Djibouti pour ce poste stratégique avait été officiellement déposée en avril 2024, témoignant de l’ambition du pays à jouer un rôle plus influent sur la scène continentale. Avec cette élection, Mahmoud Ali Youssouf prend la tête d’une institution clé, chargée de coordonner les politiques et initiatives de l’Union africaine en matière de gouvernance, de développement et de sécurité.

Des défis majeurs à relever

Son mandat s’ouvre dans un contexte particulièrement délicat, marqué par plusieurs défis critiques :

L’instabilité politique en Afrique de l’Ouest, exacerbée par la montée des régimes militaires et les transitions démocratiques fragiles.

Les conflits persistants dans l’est de la République démocratique du Congo, où les tensions entre groupes armés et forces gouvernementales menacent la stabilité régionale.

L’intégration économique du continent, notamment la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le changement climatique et ses répercussions sur les économies africaines, nécessitant une réponse coordonnée pour renforcer la résilience des États membres.

Mahmoud Ali Youssouf a affirmé sa volonté de renforcer la paix et la sécurité sur le continent, tout en promouvant une meilleure intégration régionale et un développement durable. Son élection constitue une avancée significative pour l’Union africaine, qui cherche à relever les défis politiques et sécuritaires actuels avec une approche plus proactive et concertée.