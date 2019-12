Scandale foncier : La SN-Hlm « fait main basse » sur le TF 1107/R et fait fi d’une main levée

La Société nationale des habitations à loyers modérés (SN-Hlm) se signale encore dans une affaire litige foncier. L’affaire se passe à Ndiakhirate, dans la commune de Bambilor. La société immobilière s’entête à mettre la main sur 3000 hectares, alors qu’elle n’y possède que 74 hectares de terres, indûment acquis d’ailleurs.

C’est d’autant plus inquiétant que le titre mère TF 1107/R, appartenant à la famille Thiandoum, est bizarrement tombé dans le portefeuille et l’assiette foncière de la SN-Hlm. Pourtant, le mandataire des héritiers de feu Mandiaye Thiandoum, le propriétaire dudit site, rappelé à Dieu en 1949, a dû user de toutes les voies de recours juridique et administrative pour obtenir une main levée ordonnée par l’Etat qui leur reconnaît la propriété du titre mère TF 1107/R.

Le double jeu du Conseil d’administration de la SN-Hlm

Après plusieurs rencontres avec le président du Conseil d’administration de la SH-Hlm, tenant compte des procès gagnés par la famille Thiandoum et les injonctions de l’Ofnac, du ministère de la Justice et de la Primature, ce dernier avait reconnu le tort causé par sa société, sur la base d’arguments et de documents produits par les plaignants.

Plusieurs assignations pour arrêt de travaux sur le site

A ce jour, la SN-Hlm a rangé dans son porte-documents plusieurs assignations qui lui ont été servies, pour arrêt de travaux sur le périmètre litigieux.

Mais malgré la main levée ordonné par les autorités, il a été constaté sur le site la présence de maisons témoins, peintes en jaune et blanc; des tas de sable, de pierres et un lot de fondations en construction; des tracés topographiques; des ouvriers en activité, un baraquement qui sert de bureau à une entreprise sous-traitante et des véhicules citernes en stationnement.

Le président Macky Sall interpellé

La famille Thiandoum interpelle directement le président de la République afin qu’une solution puisse être trouvée sur les dossiers posés sur sa table, et liés à 90% à des problèmes ciers, comme lui-même l’avait déclaré. Comme quoi, le dossier du TF 1107/R est l’épine dorsale de cette mafia foncière qui implique plusieurs services déconcentrés de l’Etat. En effet, tous les titres dérivés, frauduleusement immatriculés : TF 1321/R; TF 1664/R; TF 854/R; TF 821/R; TF 1045/R; TF 1249/r; TF 1327/R proviennent du titre mère TF 1107/R que la SN-Hlm a volé aux héritiers de feu Mandiaye Thiandoum