Sapeurs-pompiers: L’Etat annonce la construction 186 casernes d’ici 2035

L’État prévoit un vaste programme de modernisation et d’extension des infrastructures de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), comprenant la construction de 186 casernes d’ici 2035. Devant les députés examinant le budget 2026, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a précisé que 86 de ces casernes seront édifiées entre 2026 et 2030.

Le dispositif inclura des ‘’infrastructures intelligentes’’ destinées à renforcer les capacités opérationnelles de la BNSP.