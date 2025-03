Sangalkam-Diamniadio : Vives tensions foncières, la DGPU défend la légalité des opérations

La commune de Sangalkam est secouée ces derniers jours par une montée de tensions autour de la gestion du foncier, certains habitants dénonçant un accaparement des terres au profit du Pôle Urbain de Diamniadio. Face à ces contestations, la Délégation générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a tenu à rappeler la légalité des procédures en cours.

Selon la DGPU, l’immatriculation des terrains concernés a été actée par le décret n°2014-968 du 19 août 2014, qui a permis de transférer 1 644 hectares situés à Diamniadio dans le domaine privé de l’État. En conséquence, tous les droits fonciers antérieurs ont été annulés.

Les autorités assurent que les personnes concernées ont bénéficié d’une indemnisation entre 2015 et 2017, conformément aux décisions prises par la Commission départementale de recensement des impenses et le préfet de Rufisque.

Toutefois, ces précisions n’ont pas suffi à calmer les contestataires, qui réclament plus de transparence et un réexamen de certains cas jugés litigieux. Une concertation avec les autorités locales pourrait être envisagée afin d’apaiser les tensions et favoriser un dialogue constructif.

