Samba Sy, Ministre du Travail hausse le ton: “Le télétravail s’impose”

“Il y a des questions que l’histoire elle-même met à l’ordre du jour. Nous sommes en pleine discussion avec le Cnp (Conseil national du patronat) pour une révision générale du Code travail qui va intégrer le télétravail. Cette pandémie qui nous a attrapé et qui prend l’humanité de plein fouet nous impose des mesures d’ajustement. Ces mesures consistent à voir tout ce qui est possible en mettant à contribution tout ce que les avancées technologiques mettent à notre disposition. Dans ce cadre, il est tout à fait rationnel de se dire que, pour certains secteurs de l’activité humaine, qu’il soit possible de voire un peu l’organisation du travail. De faire en sorte que l’unité de lieu du travail ne soit plus forcément de mise. C’est ce que nous voulons quand on parle du télétravail. Evidemment, ça sera au cas par cas. Parce que, ce mode de travail, même si c’est valable pour certaines structures, ce n’est pas le cas pour toutes les entreprises ou toutes les activités. Il serait, par exemple, très difficile pour un camionneur de lui parler de télétravail. C’est la même chose pour ceux qui ont en charge la maintenance des locaux des sociétés. Donc, il y a des champs dédiés au niveau desquels, le télétravail serait possible, mais il y a des secteurs au niveau desquels, le télétravail n’est pas faisable.