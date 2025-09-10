Abdoulaye S., un vigile de 50 ans, a été arrêté et écroué à la prison de Mbour après avoir volé des produits dans le restaurant où il était employé, puis poignardé son patron qui tentait de l’interpeller. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er septembre à Saly Portudal (sur la petite côte).

Ce soir-là, le propriétaire des lieux, Abdoulaye T., avait quitté son établissement en confiant la surveillance au vigile. Vers 2 heures du matin, il a reçu une alerte sur son téléphone provenant des caméras de surveillance. Les images montraient un individu de forte corpulence en train de dérober diverses marchandises : des œufs, des boissons, des raisins, des cigarettes et des lampes.

Après avoir alerté la police, le restaurateur s’est rendu sur place. Ne trouvant pas le vigile à son poste, il a décidé de bloquer lui-même la sortie principale pour intercepter le voleur. À sa grande surprise, il a découvert que l’auteur du vol n’était autre que son propre employé, Abdoulaye S.

Une violente altercation a éclaté entre les deux hommes. Pour prendre le dessus, le vigile a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à son patron. L’intervention rapide des policiers présents sur les lieux a permis de maîtriser l’agresseur et de secourir la victime. Une fouille a permis de retrouver l’intégralité du butin dans les poches du vigile.

Lors de son audition devant le tribunal de grande instance mardi, le prévenu, père de famille, a nié les faits. Il a prétendu être entré dans le restaurant pour « sécuriser les lieux ». Interrogé sur l’ouverture des portes, il a évoqué de manière peu convaincante l’action du vent.

Le procureur, convaincu de sa culpabilité, a requis deux ans de prison ferme à son encontre. Le verdict sera rendu le mardi 16 septembre.