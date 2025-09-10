Arrestation pour Trafic de Stupéfiants à Tambacounda : Un Individu Appréhendé avec 100 Comprimés de Tramadol

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda (OCRTIS) a procédé, le 9 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu suspecté de détention illégale de substances contrôlées. Cette opération marque un nouveau coup porté aux réseaux de distribution de médicaments opioïdes dans la région orientale du Sénégal.

Selon les informations fournies par les autorités, l’arrestation a été rendue possible grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel fiable. L’Unité de lutte de Kidira, impliquée dans l’opération, a saisi sur le suspect pas moins de 100 comprimés de Tramadol, un analgésique opioïde souvent détourné à des fins récréatives et addictives. En plus des stupéfiants, les forces de l’ordre ont confisqué un téléphone portable, potentiellement utilisé pour coordonner des activités illicites, ainsi que la somme de 75 000 francs CFA , qui pourrait provenir de transactions liées au trafic.

Le Tramadol, bien que prescrit légalement pour soulager les douleurs modérées à sévères, est devenu un fléau en Afrique de l’Ouest en raison de son abus massif. Au Sénégal, comme dans les pays voisins, il est souvent importé illégalement d’Inde ou du Nigeria et vendu au marché noir sous des surnoms comme “Tram” ou “Tramol”. Les autorités sénégalaises, via l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), intensifient leurs efforts pour endiguer ce phénomène, qui touche particulièrement les zones frontalières comme Tambacounda, proche de la Mali et de la Mauritanie. Ces régions sont des plaques tournantes pour le commerce transfrontalier de drogues synthétiques.

Le suspect, dont l’identité n’a pas encore été révélée publiquement, a été placé en garde à vue pour interrogatoire. L’enquête en cours vise à démanteler d’éventuels réseaux plus larges impliqués dans l’importation et la distribution de ces substances. Les autorités n’excluent pas des liens avec des groupes organisés opérant au-delà des frontières sénégalaises.