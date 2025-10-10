Salimata Dieng brise le silence : “Le patriotisme ne rend pas aveugle”

Salimata Dieng, ancienne chargée de mission à la Présidence et secrétaire générale adjointe de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), s’est exprimée publiquement après l’annonce de son limogeage. Dans une déclaration intitulée « Par honneur et par vérité », publiée sur les réseaux sociaux, la militante revient sur les circonstances de cette décision et défend la sincérité de sa démarche.

Le 10 septembre, Mme Dieng avait rendu publique une opinion interne qu’elle dit avoir « longtemps partagée en privé » avec plusieurs responsables du parti et des collaborateurs à la Présidence. Dans ce texte, elle dressait un diagnostic des « dysfonctionnements internes » de PASTEF, notamment la « faible implication des jeunes et des militants sincères ».

« Mon intention n’a jamais été polémique », écrit-elle. « Elle s’inscrivait dans une démarche constructive, fidèle à ma conviction en la liberté d’expression et en la critique utile. »

Cependant, selon elle, la réaction de la hiérarchie a été une sanction plutôt qu’un débat de fond. « Si l’on considère mes propos comme une faute justifiant mon limogeage, alors je m’attends également à être déchargée de ma fonction de secrétaire générale adjointe de la JPS », affirme-t-elle, tout en précisant que son seul objectif était de « pointer les négligences dans la valorisation des ressources humaines du parti ».

La militante raconte avoir été convoquée en septembre, comme d’autres chargés de mission, avant de recevoir, trois semaines plus tard, la notification officielle de son limogeage, datée du 12 septembre.

Malgré cette décision, Salimata Dieng se dit reconnaissante envers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance qu’il lui avait accordée. Elle assure que cette épreuve ne remet pas en cause son engagement :

« Un limogeage n’éteint pas les convictions, n’interrompt pas l’engagement et ne freine pas une carrière », écrit-elle, citant un verset coranique pour signifier sa résilience.

Fidèle à la ligne du parti, elle réaffirme son attachement à PASTEF et à son leader, Ousmane Sonko, rappelant que « le patriotisme ne rend pas aveugle ». Elle remercie également les nombreux soutiens reçus après sa publication, soulignant l’importance de « renforcer le capital de sympathie du parti » et de « respecter les militants qui s’investissent avec loyauté ».

« Nous nous sommes battus pour porter un homme au pouvoir sur la base d’une vision collective, et non d’ambitions personnelles », conclut-elle, en appelant les membres de PASTEF à poursuivre le projet politique en vue de 2029.