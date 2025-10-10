Un homme, soupçonné d’avoir tué sa femme, s’est enfui en Gambie

Après le drame survenu mercredi dernier à Morincounda, dans la commune de Sédhiou, avec le suicide d’une collégienne de 14 ans, un autre fait regrettable s’est produit hier jeudi au village de Samakoung, dans la commune de Sansamba, toujours dans le département de Sédhiou.

Un homme a tué sa femme, déclarée en état de grossesse, même si l’infirmier chef de poste n’a pas confirmé l’information pour ne l’avoir pas reçue en consultation.Le meurtre est avéré, mais le véritable mobile n’est pas encore connu.

Le mis en cause a pris la fuite vers la Gambie pour échapper à son arrestation, informe une source. Une enquête est ouverte.