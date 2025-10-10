Le gouvernement du Sénégal organise ce vendredi 10 octobre une conférence de presse baptisée « Kaddu », pour présenter les dossiers prioritaires du moment. La rencontre, animée par la porte-parole Marie Rose Khady Fatou Faye, se tiendra à 15h30 au Building Administratif Président Mamadou Dia.

Trois ministres prendront la parole : Mouhamadou Bamba Cissé (Intérieur) sur la sécurisation de l’espace public, Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique) sur la gestion des inondations, et Moustapha Mamba Guilrassy (Éducation) sur les préparatifs de la rentrée. Une initiative qui illustre la volonté du gouvernement de communiquer avec transparence sur ses actions.

