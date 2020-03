Salif Sané pense toujours à la Ligue 1

Présent le week-end dernier en tribunes poursuivre le match nul (1-1) entre Saint-Étienne et Bordeaux, Salif Sané, actuel sociétaire de Schalke 04 (Allemagne), n’oublie pas cependant son ancienne formation des Girondins, et n’exclut pas un retour Ligue 1. C’est ce que renseigne, dans sa livraison de ce mercredi, le quotidien sportif Stades.

« Ça m’arrive de suivre encore un peu la Ligue 1, oui. Cela fait toujours plaisir de les voir, et de voir qu’ils n’ont pas perdu, c’est bien (sourire). Si j’ai encore un peu le cœur là-bas ? Vu que cela fait sept ans que je suis en Allemagne, le championnat français, je ne le suis plus trop…Il ne faut jamais dire jamais à un retour en Ligue 1, peut-être un jour (rires) », dit-il.