Coronavirus : Pourquoi les fumeurs sont plus exposés

Si fumer est mauvais pour la santé, les conséquences de la cigarette pourraient être encore moins réjouissantes pour le coronavirus. En effet, le tabagisme serait responsable d’une aggravation de la maladie.

Selon une étude parue le week-end dernier dans The New England Journal of Medicine, basée sur près de 1 100 patients atteints du Covid-19 en Chine, les données montrent un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère du coronavirus.

Contactés par L’Observateur, le cancérologue Abdoul Aziz Kassé et le pneumologue Oumar Bâ confirment. «Les fumeurs et ceux qui sont exposés à la fumée ont moins de chance de guérir de leur infection par le Coronavirus», déclare Kassé.

Même son de cloche chez le Dr Oumar Bâ. « Si la personne a déjà un passé de fumeur, il est tout à fait compréhensible qu’elle présente des formes plus sévères », tranche Dr Bâ.