Salamalecs et errances de pigeon voyageur!

Cher Mamadou Amat!

J’ai ete tres touché par le projectile charge d emotion qu est ta succulente missive rattachee a une frele patte de pigeon.

Cui cui cui

je n ai pu resister a une seance de voltige de mes vieux meninges , tout a coup fletris d emotion, pour tenter de repondre a ton noble questionnement:

Qui connait un colombophile serieux?

De mon crane de nos jours degarni de tout duvet, il en ait ressorti que je devais porter assistance a un semblable :

Disent les peuls

Nandouddi ndiwdatta

Meme plumage meme envol!

Donc cher Mamadou, touché au plus profond de mon gesier ,je n ai pu me retenir de degurgiter de mon gosier et apporter cette becquetee utile au recouvrement d un nid.

Loin de moi toute pretention d egaler Colombo le detective dans la resolution de cas de disparition difficiles.

MAIS

D abord a la posterite on doit faire une petite correction;

Le terme dejection est rabaissant et calomniateur.

Pour tout oiseau drole, a differencier de drole d oiseau, pour tout oiseau noble, on ne parle point en ces termes.il est question plutot de fiente qui n est pas une ordure mais de l or dur car mineral vital au regne vegetal donc animal.

Suis mon regard et tu presenteras sans remords ni ….report des excuses de plumitif achevé.

Face a cet outrage a….phoenix ,notre pardon d avance accordé te permettra un rattrapage au vol.

Cui cui cui

Ces jours le ciel senegalais est poussiereux de confusion mais souffle sous les ailes des oiseaux de bons augures…. un Fort VENT D AMNISTIE.

Apres la pluie, le beau temps.

Dans un ciel sans nuage volent les blanches colombes , des brindilles de douceur au bec, pour construire infatigablement les nids de havre de paix.

Ces quelques errances dans nos circonvolutions cerebrales et synapses tortueuses ne nous font pas oublier ton hote egaré.

Pour qu il recouvre son salut sous la voute bleue azur, vainquant les vents contraires et gardant le nord magnetique, nous avons une solution, LA SOLUTION:

Pour faire efficace et serieux, tu dois poster dans un site d agence matrimoniale ( comme il en existe pour nos legendaires ennemis, les chats, au pays des yeux bridés ) :

TEXTE PROPOSÉ:

” Colombe egarée cherche doux pigeon voyageur.

Croupion douillet fort avantageux.

Ramage doit se rapporter a plumage.

Couleur blanche ou noire de preference.

Pour vol immediat et roucouler serieux.

Et PLUS c a dire 7eme ciel si Affinites.

Si fidelite possibilite porter anneau a la patte.

NB et PS:

S abstenir pour tout drole d oiseau de couleur arc en ciel.

S abstenir aussi si

aigle faucon epervier.

Mes salutations oisives

Wasalam