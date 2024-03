Qui connait un colombophile sérieux ? (Par Mamadou Amat )

La question qui me tient lieu de titre est très sérieuse. Si l’un de vous connait un colombophile sérieux, qu’il me file ses coordonnées de toute urgence. Si quelqu’un veut savoir pourquoi j’en ai besoin, il devra se taper la lecture du texte ci-dessous.

Voici l’histoire.

Depuis bientôt trois semaines, un pigeon (ou une pigeonne, je ne sais pas) a élu domicile chez moi et ne semble pas vouloir partir. Il est vrai que nous avons, depuis quelques années, disposé sur la terrasse trois écuelles que mon épouse et moi remplissons régulièrement d’eau. Puis, nous répandons de temps à autre quelques grains de riz ou de mil pour donner aux volatiles de passage l’occasion de s’abreuver et, accessoirement, de casser la croûte. Il faut dire que, depuis, la maison ressemble parfois à volière (sans barreaux) tant il y a d’oiseaux. Surtout par temps de chaleur.

Est-ce par le bec à oreille que mon pigeon squatteur a trouvé l’adresse de ma maison ? Il ne m’a rien dit à ce sujet malgré les nombreuses questions que je lui ai posées. Peut-être ne comprend-il ni wolof ni français. Et moi, bien sûr, je n’ai jamais appris à parler le pigeonnais.

Ayant été informé par le net qu’il arrive aux pigeons voyageurs de faire parfois escale dans un lieu donné plusieurs jours, voire quelques semaines, avant de s’envoler pour de bon après avoir repris des forces, j’ai accepté de le laisser en liberté sur place en fermant les yeux sur les déjections dont elle orne le carrelage de la terrasse. Je l’ai même lancé en l’air croyant qu’il n’avait pas la force de décoller, il a choisi de se poser aussitôt que je l’ai lâché.

Depuis le temps, il donne l’impression de m’avoir adopté (le monde à l’envers, je vous dis), car quand je reviens à la maison après chacun de mes tours chez ma seconde épouse, je note, de la part de l’oiseau, comme les signes d’un comportement de joie. Alors il vient me trouver dans le living où je suis en train de lire ou de regarder la télé…

Comme je ne peux pas l’adopter (puisqu’il est bagué par ses maîtres ou propriétaires), ni me l’approprier d’office (n’ayant jamais été un voleur de pigeon), j’ai décidé de confier le volatile à une éventuelle association sénégalaise de colombophiles. Après des recherches sur le net, vendredi passé dans la matinée, je trouve le compte Facebook d’un Sénégalais bon teint, qui me demande si le pigeon est bagué et où j’habite. Après mes éclairages, il promet de m’envoyer le numéro de téléphone d’un de ses collègues habitant pas loin de Grand-Yoff. Le type tardant à appeler, je le câble mais il ne décroche pas.

En fait il est encore au lit alors qu’il est plus de 9h. Il m’envoie ensuite un audio WhatsApp pour me dire qu’il s’envoie un rapide petit-déj et va rappliquer dare-dare à mon adresse. Par thiak-thiak, précise-t-il. Trente minutes après, n’ayant noté aucun signe de vie de sa part, je l’appelle avec insistance, mais il ne décroche pas. J’ai dû décaler de plus de deux heures mon départ pour chez la seconde, le type n’a jamais rappelé. J’ai essayé de recontacter le premier, celui qui m’avait donné le numéro, eh bien, lui non plus n’a pas répondu. Et moi, bien sûr, je me sens vraiment pigeonné !

Voilà pourquoi je demande aux membres du groupe de me donner le numéro d’un colombophile sérieux.

Mamadou Amat

Journaliste