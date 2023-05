Saint-Louis : Le PM Amadou Ba reçu par des brassards...

Le Premier ministre Amadou Ba et sa forte délégation ont été accueillis par des populations très en colère, avec des brassards rouges à Saint-Louis, plus exactement dans le district de Pikine. Il était venu visiter les sites d’accueil du nouveau stade Me Babacar Seye à Khar Yall, le recasement des victimes de la langue de Barbaries à Diougo.

Le manque d’eau, l’absence de réseau d’assainissement entre autres constituent les maux qui gangrènent ce quartier où les habitants continuent de revendiquer un Lycée, un marché et un centre d’état civile.

« Le programme connait des difficultés, je le reconnais… mais ce que je peux dire, et que toutes les dispositions seront prises pour que les travaux puissent redémarrer dans les meilleurs conditions et les délais les plus courts, soit avec la même où une entreprise, parce que le gouvernement ne laissera pas perdurer cette situation « , a fait savoir Amadou Ba.