Saint-Louis – Grave accident à Gandon : 5 morts et 29 blessés

Un tragique accident s’est produit dans la soirée du lundi 11 août 2025 à hauteur de la centrale électrique de Gandon, dans la région de Saint-Louis. Une violente collision entre un bus Tata en provenance de Rao et un car Ndiaga Ndiaye venant de Saint-Louis a fait 34 victimes, dont 5 morts et 29 blessés.

Les blessés ont été rapidement évacués vers les structures sanitaires les plus proches, tandis que les autorités locales, présentes sur les lieux, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Cet accident survient en pleine période du Magal et de l’hivernage, une période souvent marquée par une forte affluence sur les routes et des conditions météorologiques difficiles. Les autorités appellent les conducteurs à redoubler de vigilance et à faire preuve de prudence afin d’éviter d’autres drames.