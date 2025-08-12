Coût de la vie : les prix grimpent de 1,8 % (ANSD)

Selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l’indice des prix à la consommation a progressé de 1,8 % en juillet 2025 par rapport au même mois de l’année précédente. Cette évolution traduit une pression inflationniste portée essentiellement par plusieurs postes de dépenses clés des ménages.

La hausse la plus marquée concerne le poste « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants », dont les prix ont bondi de 8,0 %. Les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » affichent également une augmentation notable de 2,8 %, reflétant un renchérissement du panier alimentaire.

Les services de « restaurants et d’hébergement » ont progressé de 1,9 %, tandis que les biens « d’ameublement, d’équipement ménager et d’entretien courant du ménage » ont connu une hausse de 2,6 %. Les postes « santé » (+1,7 %), « transport » (+1,4 %) et « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+1,1 %) participent également à cette dynamique haussière.

En revanche, certains secteurs ont contribué à modérer cette inflation. Les prix des biens et services « d’information et de communication » reculent de 3,0 %, tout comme ceux des « soins personnels, protection sociale et biens divers » (-0,7 %) et, dans une moindre mesure, des « vêtements et chaussures » (-0,1 %).

L’ANSD souligne que cette tendance reflète l’impact combiné des fluctuations sur les marchés mondiaux, des coûts de production internes et des variations saisonnières, dans un contexte où les ménages restent sensibles à l’évolution du coût de la vie.